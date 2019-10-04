Ко Дню учителя ВКонтакте запустила акцию #спасибозаменя

Акция началась с видео, которое опубликовала Команда ВКонтакте. Сотрудники устроили для коллег сюрприз — встречу с их любимыми преподавателями. Ученики поделились своими успехами, признались, как много учителя для них сделали, и лично сказали им #спасибозаменя. Посмотреть ролик можно по ссылке: https://vk.cc/9Sm23V

Иван Козлов, директор по продукту ВКонтакте:

«Учитель — это ведь необязательно преподаватель из школы или вуза. Это наставник в широком смысле слова: человек, который научил чему-то важному, вовремя дал совет, стал ориентиром. Многим из нас посчастливилось встретить таких людей — благодаря им мы работаем в команде профессионалов и знаем, что можем многое. Акция, которую мы запустили, — возможность выразить свою благодарность и вдохновить других людей сказать тёплые слова».