Более 80 тагильчан посетили выставку американского фотографа в галерее «Угол»
4 февраля выставка американки Телаваи Рейнольдс открылась в галерее «Угол» в Нижнем Тагиле. Открытие посетили более 80 тагильчан.
Телавая приехала в Россию впервые. В рамках своего визита она встретилась с тагильскими школьниками, посетила деревню Арамашего, а также побывала нескольких культурных мероприятиях Нижнего Тагила.
Фотограф представила 19 снимков на выставке в галерее «Угол», которая расположена в культурном центре «Дом Окуджавы».
Девушка рассказала, что организовать выставку в Нижнем Тагиле ей предложил куратор Галереи современного искусства Центральной городской библиотеки Евгений Комухин. Представленные на выставке «В другом месте» работы были сделаны в Перу, Боливии и Мексике. Фотографии сделаны в духе сюрреализма. На открытие пришли более 80 молодых людей.
Выставка фотографий Телаваи Рейнольдс проработает до 8 февраля, сообщает пресс-служба МБУК «ЦГБ».
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