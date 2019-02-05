Более 80 тагильчан посетили выставку американского фотографа в галерее «Угол»

Телавая приехала в Россию впервые. В рамках своего визита она встретилась с тагильскими школьниками, посетила деревню Арамашего, а также побывала нескольких культурных мероприятиях Нижнего Тагила.

Фотограф представила 19 снимков на выставке в галерее «Угол», которая расположена в культурном центре «Дом Окуджавы».

Девушка рассказала, что организовать выставку в Нижнем Тагиле ей предложил куратор Галереи современного искусства Центральной городской библиотеки Евгений Комухин. Представленные на выставке «В другом месте» работы были сделаны в Перу, Боливии и Мексике. Фотографии сделаны в духе сюрреализма. На открытие пришли более 80 молодых людей.