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#домахорошо
Открытие сплава по реке Чусовой назначено на 15 июня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Открытие сплава по реке Чусовой назначено на 15 июня

Сегодня, 10:58Свободное времяФото: «Центр развития туризма города Н. Тагил»
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