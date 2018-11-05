Театр теней, каллиграфия и квартирник: «Ночь искусств» прошла в Нижнем Тагиле

4 ноября с 15:00 до 23:00 в музеях Нижнего Тагила ждали посетителей выставки, мастер-классы и концерты в рамках акции «Ночь искусств».

В 16:30 в Театре кукол гости стали участниками квеста по закулисью вместе с «самой лучшей в мире воспитательницей» Мэри Поппинс. Юным зрителям были подготовлены задания на внимательность, логику, поиск артефактов, знакомство с бутафорией и куклами. Дети отправились в зрительный зал без освещения, где состоялось знакомство с теневыми, планшетными, перчаточными, тростевыми куклами и марионетками. Каждый участник был удостоен значка «Самый известный сыщик». После антракта и фотосъемки в фотозонах, гости отправились на теневой спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке».

В 19:00 программа Театра кукол продолжилась. Все желающие получили возможность научиться делать «Весёлые прищепки», создавать объёмные картины и послушать отрывки из любимых литературных произведений.

В музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» прошёл мастер-класс по старославянской каллиграфии. Гостям выдали настоящие перья вместо ручек. В зале для аутентичности расставили иконы. Также здесь прошла лекция про кино. Посетителям предстояло угадать название фильма, посмотрев его отрывок.

В Музее природы и охраны окружающей среды организаторы подготовили выставку, посвященную традициям и искусству манси. Посетители музея узнали интересные истории о жизни этого древнего народа.

Основным мероприятием «Ночи искусств» в Нижнем Тагиле стала экспериментальная выставка «Девять тридцать три» в музее изобразительных искусств, её экспонаты менялись в течение всего дня прямо перед зрителями. Картины принадлежат тагильским художникам. Для юных гостей акции был подготовлен мастер-класс. Детям предлагалось нарисовать картину из пятна краски на бумаге.

Кроме того, в музее искусств зрителям представили работы Натальи Наумовой «Стекломорфы». Художница изобразила разные чувства людей, используя стекло.

Также посетителей «Ночи искусств» пригласили в настоящее хранилище картин, где работники музея рассказали о правилах упаковки и транспортировки экспонатов.

В 18:30 прошел концерт группы «Созвездие».

В 19:00 собрался квартирник, посвященный 60-м годам прошлого века. Гости музея прочитали стихи Евгения Евтушенко и Геннадия Шпаликова.