В Екатеринбурге группа «Чайф» станет хедлайнером «Старого нового рока»
Вчера, 22:41Свободное времяФото: группа "Чайф" Вконтакте
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13 января в Екатеринбурге в рамках фестиваля «Старый новый рок», который пройдет в последний раз, выступит группа «Чайф», сообщает «Областное ТВ».
Сюжеты: Екатеринбург
Лидер группы Владимир Шахрин в течение 20 лет был председателем оргкомитета фестиваля, а потому именно «Чайф» закроет его своим выступлением.
Также в рамках мероприятия на сцене выступят екатеринбургская группа «ТОП» во главе с директором «Старого Нового Рока» Евгением Горенбургом и московская — «Ва-Банкъ» с вокалистом и шоуменом Александром Ф. Скляром.
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