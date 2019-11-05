В Екатеринбурге группа «Чайф» станет хедлайнером «Старого нового рока»

Лидер группы Владимир Шахрин в течение 20 лет был председателем оргкомитета фестиваля, а потому именно «Чайф» закроет его своим выступлением.

Также в рамках мероприятия на сцене выступят екатеринбургская группа «ТОП» во главе с директором «Старого Нового Рока» Евгением Горенбургом и московская — «Ва-Банкъ» с вокалистом и шоуменом Александром Ф. Скляром.