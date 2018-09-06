Лучшие садоводы названы в Нижнем Тагиле

Смотр-конкурс ко Дню садовода прошёл в Нижнем Тагиле в восемнадцатый раз. Из 34 садоводов и 6 садоводческих товариществ победителями признали 18 горожан и 4 коллективных сада. 6 сентября в торжественной обстановке им вручили дипломы и награды, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

При осмотре садовых участков городская комиссия ещё раз убедилась, что труд и желание могут делать чудеса. Администрацией города и в дальнейшем будет продолжена работа по поддержке и оказанию помощи садоводческим товариществам,подчеркнул врио главы города Владислав Пинаев, присутствовавший на награждении.