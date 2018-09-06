Лучшие садоводы названы в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле подвели итоги конкурса, посвящённого Дню садоводов, и наградили победителей и участников в номинациях «Лучшее садоводческое товарищество» и «Лучший садовый участок».
Сюжеты: Нижний Тагил
Смотр-конкурс ко Дню садовода прошёл в Нижнем Тагиле в восемнадцатый раз. Из 34 садоводов и 6 садоводческих товариществ победителями признали 18 горожан и 4 коллективных сада. 6 сентября в торжественной обстановке им вручили дипломы и награды, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
При осмотре садовых участков городская комиссия ещё раз убедилась, что труд и желание могут делать чудеса. Администрацией города и в дальнейшем будет продолжена работа по поддержке и оказанию помощи садоводческим товариществам,подчеркнул врио главы города Владислав Пинаев, присутствовавший на награждении.
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За всё время проведения конкурса его победителями стали 145 председателей садоводческих товариществ и 300 садоводов.
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