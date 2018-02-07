Делегация московского театра теней посетила Нижний Тагил (ФОТО)

В начале февраля Нижнетагильский театр кукол посетила творческая делегация артистов детского теневого театра из Москвы. Гости познакомились с теневым спектаклем, который был разработан для популяризации чтения среди детей Нижнего Тагила.

Как пояснили сотрудники театра кукол, первый теневой спектакль в Нижнем Тагиле был поставлен в начале 2000 года благодаря одному из участников московской команды – Владимиру Беляеву. Прежде чем уехать в Москву, он работал в Нижнем Тагиле, поэтому и решил познакомить сотрудников театра в родном городе с искусством теневых спектаклей.

Московские гости поддержали стремление тагильчан развивать искусство теневого театра, а в конце своего визита дали коллегам мастер-класс. Сотрудники Нижнетагильского театра кукол узнали, что создание театра теней требует сложной и кропотливой работы, и отметили, что намерены совершенствовать свое мастерство.

В ходе визита московские театралы обсудили с представителями театра кукол возможное сотрудничество, а именно обменные гастроли театров и различные фестивали, сообщает Нижнетагильский театр кукол.

Фото: Нижнетагильский театр кукол