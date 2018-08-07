Обновленный кинотеатр «Красногвардеец» откроется 9 августа

Уже на этой неделе тагильчане смогут оценить по достоинству обновление, которое произошло благодаря Фонду кино. Кинотеатр получил грант на пять миллионов рублей. На эти деньги уже приобретены кресла, установлено современное оборудование, и «парящий» экран.

Директор киновидеодосугового центра «Красногвардеец» Зоя Копысова говорит, зал кинотеатра стал намного комфортнее, а их художник продумывал каждую деталь в интерьере, когда проходил ремонт.

В кинотеатре будут транслироваться фильмы из свердловского фильмофонда в форматах 2D и 3D. После реконструкции здания и обновления оборудования звук и картинка на экране кинотеатра впечатлят тагильчан. Открытие «Красногвардейца» намечается 9 августа.

Наш кинотеатр открывается 9 августа новой российской семейной фантастической комедией «Доминика». Фильм выйдет в прокат только в конце сентября, будет только один сеанс. Кто попадет на этот сеанс, у того будет уникальная возможность за месяц до официального проката увидеть эту картину. С 10 числа кинотеатр будет работать в полном режиме и показывать репертуарные фильмы, которые одновременно со всей страной мы выпусти на экран. рассказал методист киновидеодосугового центра «Красногвардеец» Виталий Скорев.

Видео Видео: «Тагил-ТВ»