«Союзмультфильм» планирует создать полнометражным фильм про Чебурашку

«Союзмультфильм» планирует снять полнометражный фильм про Чебурашку, сообщает «Коммерсант».

Это первый полный метр для студии, получившей права на оригинальную историю от семьи автора — Эдуарда Успенского. Картина будет разработана совместно со студией YBW (Yellow, Black and White). Именно она в 2017 году в партнерстве с Disney запустила в прокат фильм «Последний богатырь», получивший успешные сборы в прокате. Сценаристы «Последнего богатыря» и займутся написанием истории про Чебурашку. Финансированием проекта займется YBW, заявил генеральный продюсер студии Эдуард Илоян. На данный момент точной информации о бюджете нет, но планируется, что создание картины обойдется не меньше, чем в 600 миллионов рублей. В фильме планируется использовать компьютерную графику, именно с ее помощью разработают образ главного героя Чебурашки. В 2021 году запланированы съемки полнометражного фильма, а выход в прокат — в 2022 году. Помимо YBW партнерами стали два телеканала: СТС и «Россия 1», которые и поделят трансляции картины на телевидении. Премьера задумывается на «России 1». Напомним, 14 августа 2018 года в Москве умер писатель Эдуард Успенский. Автору таких произведений, как «Крокодил Гена и его друзья» и «Каникулы в Простоквашино», было 80 лет. Эдуард Успенский умер в Москве от рака на 81-м году жизни

