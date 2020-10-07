«Союзмультфильм» планирует создать полнометражным фильм про Чебурашку

Это первый полный метр для студии, получившей права на оригинальную историю от семьи автора — Эдуарда Успенского. Картина будет разработана совместно со студией YBW (Yellow, Black and White). Именно она в 2017 году в партнерстве с Disney запустила в прокат фильм «Последний богатырь», получивший успешные сборы в прокате. Сценаристы «Последнего богатыря» и займутся написанием истории про Чебурашку.