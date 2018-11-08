Конкурс чтецов на иностранных языках стартовал в Нижнем Тагиле

6 ноября знатоки иностранных языков собрались в библиотеке №1 Нижнего Тагила в рамках конкурса чтецов. В первый день выступили немцы, которых набралось 59 человек.

Профессиональному жюри предстояло оценить исполнительское мастерство участников, произношение и зрительское восприятие. Дипломы первой степени, в итоге, достались Богдану Акуличу, Алисе Дмитриевой, Елене Заировой, Михаилу Борисенко, Анастасии Масликовой, Софье Гультяевой, Анастасии Чернянской и Дарье Верма.