Конкурс чтецов на иностранных языках стартовал в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:30Свободное времяФото: tagillib.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Более 300 детей из Нижнего Тагила, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Кушвы, посёлков Баранчинский и Свободный приняли участие в XIII Открытом городском конкурсе чтецов на иностранных языках. Площадкой для проведения конкурса стала библиотека №1.
Сюжеты: Нижний Тагил
6 ноября знатоки иностранных языков собрались в библиотеке №1 Нижнего Тагила в рамках конкурса чтецов. В первый день выступили немцы, которых набралось 59 человек.
Профессиональному жюри предстояло оценить исполнительское мастерство участников, произношение и зрительское восприятие. Дипломы первой степени, в итоге, достались Богдану Акуличу, Алисе Дмитриевой, Елене Заировой, Михаилу Борисенко, Анастасии Масликовой, Софье Гультяевой, Анастасии Чернянской и Дарье Верма.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
7 ноября прошёл день французского языка, на котором большинство призовых мест заняли учащиеся 32 школы и гимназии №18, сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки. Впереди участников ждёт третий день, на котором соберутся чтецы на английском языке.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей