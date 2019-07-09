Нижний Тагил и Екатеринбург обменяются театрами кукол

Гастроли пройдёт в рамках Всероссийского года театра при поддержке Правительства Свердловской области. Кукольные театры Екатеринбурга и Нижнего Тагила прошли конкурсный отбор в начале лета и получили право показать спектакли в других городах.

Посмотреть выступления нижнетагильских кукольников екатеринбуржцы смогут в начале сентября. На это время запланированы моноспектакль «Аленький цветочек» и постановка-приключение «В стране дорожных знаков», которые откроют 75-й театральный сезон.