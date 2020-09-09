Как я провел коронавирусное лето…

Поскольку все свое время в этой жизни я бегаю, ношусь: работа, хобби, встречи, общественная деятельность и так далее. Совсем не хватает времени для того, чтобы просто сесть и побыть наедине с собой, услышать свой внутренний голос и понять, что же, Мария, тебе действительно нужно в этой жизни, все ли ты делаешь правильно, туда ли идешь?говорит девушка.