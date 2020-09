Как я провел коронавирусное лето…

По традиции в начале сентября школьники пишут сочинение на тему «Как я провел лето». В этом году лето для всех оказалось необычным из-за пандемии коронавируса. TagilCity.ru решило узнать, каким было коронавирусное лето известных жителей Нижнего Тагила.

Михаил Аршанский, советник управляющего директора ЕВРАЗ НТМК Естественно, летом я никуда не перемещался, находился в городе. Продолжал работать удаленно, так как возраст не позволяет мне выходить в офис. Я гулял возле дома, в Горбуново, говорит Михаил Аршанский. Пару раз он выезжал на мероприятия, которые утраивали коллеги с предприятия. Удавалось пройтись вечерами и по набережной, когда народу было поменьше. С женой выезжали на реку Чусовую. Также Михаил Аршанский ходил на «тихую охоту». Вот был один раз, буквально 10 дней тому назад. Неплохо нашли. Рыжиков насобирал, в том числе и других грибов,делится Михаил Аршанский. фото из личного архива Photo: Михаил Аршанский Галина Масликова, директор МБОУ СОШ 32, депутат городской думы У Галины Масликовой летом было много работы. Государственную итоговую аттестацию из-за коронавируса сдвинули в графике, еще надо было готовить школу к следующему учебному году. К тому же в учебном заведении были запланированы ремонтные работы. Как и по всей стране, одиннадцатиклассники 32 школы сдавали экзамены в необычных условиях, связанных с ограничениями по коронавирусу. Перед экзаменами детям измеряли температуру, в кабинетах в одно время сдавали экзамен меньшее число учеников. Директор говорит, что торжественная линейка по окончании 9 и 11 классов проходила в режиме онлайн. Даже последний звонок в школе 32 сделали в записи. По одному детей приглашали. Последний звонок у нас подают традиционно медалисты. У нас их много всегда, в этом году 12 человек было, поэтому монтировали запись по одному. Каждый ребенок подавал звонок, и как будто он передавал из рук в руку другому ребенку. Такая вот получилась интересная вещица у нас,рассказывает Галина Масликова. В отпуске тагильчанке удалось отдохнуть в Сочи. Мы с семьей на отдых съездили замечательно в Сочи. И не только я, вся моя семья оценила преображение. Настолько достойно представлен регион, не уступаем европейским городам абсолютно точно. И гордость за то, что наш природный ландшафт такой богатый, и сейчас еще есть очень достойный сервис,вспоминает Галина Масликова. Не обошлось и без похода за грибами. Масликова отмечает, что «урожай» сыроежек, подосиновиков и прочих в этом году хороший. фото из личного архива Photo: Галина Масликова Игорь Темнов, директор НТ МУП «Тагильский трамвай», депутат городской думы Две недели в отпуске были, ездили на озеро Тургояк в Челябинской области семьей. Озеро, красивые уральские места, природа, теплая вода. Дети покупались и позагорали,вспоминает Игорь Темнов. «Тагильский трамвай» не попал в список ограничений, которые были установлены в России. Сотрудники работали с учетом повышенной готовности и соблюдения антиковидных мер. Кондукторы, получается, в 30 градусов ходили в масках, в перчатках. Все работники предприятия у нас до сих пор соблюдают масочный режим,сообщает директор «Тагильского трамвая». Лето 2020 запомнилось в большей степени ограничениями, которые были распространены не только по области, но и по всему миру. Спасаться удавалось только на садовом участке — подальше от города и большого потока людей. фото из личного архива Photo: Игорь Темнов Мария Лисина, депутат городской думы Только Мария прилетела из отпуска, как в стране ввели ограничения по коронавирусу. Пришлось посидеть в режиме самоизоляции примерно месяц. По словам девушки, сначала было некомфортно находиться дома без возможности куда-то сходить. Спасением стал собственный настрой на принятие того, что это время для самопознания, саморазвития, для того, чтобы созерцать и понять, что действительно нужно в жизни. Поскольку все свое время в этой жизни я бегаю, ношусь: работа, хобби, встречи, общественная деятельность и так далее. Совсем не хватает времени для того, чтобы просто сесть и побыть наедине с собой, услышать свой внутренний голос и понять, что же, Мария, тебе действительно нужно в этой жизни, все ли ты делаешь правильно, туда ли идешь?говорит девушка. Мария рассказывает, что читала книги. Проходила разные бесплатные тренинги и выигрывала подарки от организаторов. После снятия самоизоляции Мария вышла на работу. Тоска по встречам с друзьями и совместным посиделкам с кофе на летних верандах немного присутствовала, но было и чем заняться дома. Спасением стал парк Народный, где Мария много гуляла одна и с друзьями, проводила время с собакой. Реально, время карантина — это время отдыха и становления какого-то внутреннего диалога, потому что ты не можешь никуда пойти, тебе просто нужно сесть и маленечко оглянуться вокруг. Посидеть, посмотреть на этот мир, разглядеть краски неба, травы и прочее,делится Мария. Когда ковидные ограничения смягчили и открыли поездки, тагильчанка отправилась в Аркаим. Марии понравилось путешествие: удалось отдохнуть и душой, и телом. В целом девушка считает свое коронавирусное лето довольно насыщенным. фото из личного архива Photo: Мария Лисина Руслан Марчевский, директор Нижнетагильского цирка Коллектив Нижнетагильского цирка и директор Руслан Марчевский не отдыхали этим летом. В цирке осталась программа, которая приехала перед пандемией. На работе наводили порядок, доделывали то, что прежде невозможно было выполнить. Летом не было представлений, репетиций, поэтому можно было позволить себе посверлить, пошуметь, покрасить. Сделали то, что давно планировали. Цирк уже отработал почти три года, и по мелочи все-равно что-нибудь где-нибудь отваливается, трескается — это нормально. Не всегда есть возможность это сделать во время проведения гастролей. Такая повседневная мелочевка, бытовщина, то есть, ничего глобального у нас не произошло,рассказывает Руслан Марчевский. В первую очередь в цирке следили за нормами безопасности. Чтобы никто не заразился, все обрабатывалось и дезинфицировалось. Директор также рассказывает, что внимательно смотрели за здоровьем животных и их комфортом. Особенно в жаркую погоду. И добавляет, что в скором времени уже начнутся репетиции. Отдыхал этим летом Марчевский недалеко от Нижнего Тагила. Признается, что не уезжает куда-то надолго, а любит просто разъезжать по небольшим городам и деревням. Очень нравится посещать поселок Висимо-Уткинск и старинную уральскую деревню Усть-Утка. В этом году Руслан впервые доехал до Верхотурья. Хорошо целый день погулял по Верхотурью, посмотрел, людей почти не было. Там была как раз вот та тишина, которая, наверное, и была в те времена, когда это все строилось. Была своя атмосфера — это тоже очень интересно. Поэтому я не скучал,отмечает Руслан Марчевский. Самое главное в коронавирусное время удалось плотно подойти к празднованию 9 Мая, отмечает Марчевский. Придумали развернуть празднование на просторах интернета. Создали большую фотовыставку, где были представлены четыре направления, одно из которых посвятили детям, воевавшим и работавшим в тылу. Вспомнили артистов цирка, воевавших на фронтах Великой Отечественной и тех, кто принимал участие в агитбригадах. фото из личного архива Photo: Руслан Марчевский Наталия Мозжакова, директор Молодежного театра Наталия Мозжакова конец весны и начало лета провела над работой с онлайн-проектами Молодежного театра. Сначала придумывали нововведения для социальных сетей, потом были онлайн-репетиции. Ко Дню Победы записали проект, посвящённый 75-летию Победы, — «Актеры войны». Наталия рассказывает, что исполнители читали и записывали воспоминания знаменитых актеров, которые были на войне. Также к 9 Мая записали песню «Солнечный круг». Театр — это, все-таки, живое общение, мы — не телевидение. И очень сложно психологически, технически это все в новый формат перевести. Мы очень ждем живой встречи со зрителем и, когда разрешили работать в августе на открытом воздухе, у нас начались показы по выходным детского спектакля «Истории Ладошкиных», прямо перед зданием театра. За август у нас было 110 зрителей,сообщает Наталия Мозжакова. Выходные она летом часто проводила в своем доме в Серове. Вырастила урожай, которым делится в театре. Удалось найти и грибное место в районе Николо-Павловского. Такого количества рыжиков я еще не видела в своей жизни! Много! Часть урожая съедена, часть засолена, замаринована, поэтому будем ждать наших творческих гостей и друзей и угощать их солеными рыжиками с картошкой свежей,говорит Наталия Мозжакова. Вместе с мужем и сыном Наталия побывала на Серебрянском камне. Семейным походом в горы она отметила свой день рождения и день рождения сына. Это волшебный свежий воздух, снег в июле месяце, который еще в горах лежит. Так что было очень хорошо, красиво. Приехали надышавшись кислородом, вкусно поужинали пловом и легли спать счастливые, восхищается Наталия Мозжакова. фото из личного архива Photo: Наталия Мозжакова Игорь Васильев, директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев рассказывает, что летом у него и его коллектива не было времени расслабиться. Компания попала в перечень непрерывно действующих организаций. В связи с эпидемией для сотрудников дорожной службы применялись дополнительные меры предосторожности. В жару в офисах спаслись кондиционерами, на улицах — обильным питьем. На работе целыми днями, представляете, такие объемы этом году строительно-монтажных работ. Можно сказать, лето то мы не видим, дорожники. У нас лето — это пора работ,заявляет Игорь Васильев. проведение дорожных работ Photo: страница МУП "Тагилдорстрой" во "Вконтакте" Геннадий Мальцев, глава администрации Ленинского района Лето Геннадия Мальцева было связано с работой. Ограничения из-за коронавируса сделали невозможным проведение многих мероприятий. Рабочая ситуация была осложнена, но трудовой коллектив справился. Никто не заболел. Выходные Мальцев проводил на даче. Честно признается, что он классический дачник, «не садовод, а именно дачник». В огороде все растет понемножку, для радости и удовольствия. Битва за урожай не идет, но, тем не менее, в этом году хозяина очень порадовала слива. Очень теплый июль месяц, и очень хорошие выходные удалось в июле словить. Это река рядом. Масса положительных эмоций, которые в выходные испытываешь, находясь на природе и занимаясь такими делами, которые просто делаешь с удовольствием, что называется, отдыхаешь. Это полноценный отдых, включая и шашлык, и прочие вещи, которые являются неизменными атрибутами дачной жизни,вспоминает глава района. В последние выходные августа Мальцев нашел в лесу много опят. Удалось не только полакомиться, но и снабдить грибами родственников фото из личного архива Photo: Геннадий Мальцев Сергей Коперкин, директор МБУ «Центр защиты населения» Лето спасателей — это работа. Нам приходилось заниматься коронавирусными, даже заходить в красную зону и выносить тяжелобольных, потому что некому было это сделать,сообщает Сергей Коперкин. В связи с жарким летом было много случаев спасения на воде — 30 человек. Основной причиной утопления являлись состояние алкогольного опьянения, недосмотр родителей за детьми. Очень много проходит поисковых работ в лесу. После проливных дождей пошли грибы, люди отправились на «тихую охоту» и начали теряться. Вот буквально вчера мы женщину, 80 лет ей, вывели из леса. Практически пять часов мы ее искали в лесу. Вот, слава Богу, нашли. Она была в болоте, отмечает Сергей. Photo: МБУ «Центр защиты населения и территории г. Нижний Тагил» Дмитрий Арды, глава Нижнетагильского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Лето 2020 года не показалось самым ярким Дмитрию, но есть, что вспомнить. Получилось и поучиться, и поработать, и отдохнуть. Первый месяц лета я был полностью погружен в учебу. Учусь на заочке в РАНХиГС. Было дистанционное обучение, пары проходили порой с 9 утра до 8 вечера,рассказывает Дмитрий Арды. Летом молодой человек с волонтерским центром «Молодой Гвардии» помогал людям, входящим в зону риска, с покупкой продуктов. По его словам, каждый день вели подготовительную работу над новыми проектами и копили энергию на их реализацию. Уехать отдохнуть никуда не получилось, но зато путешествовали по местным уральским достопримечательностям. Поднялись на гору Качканар, попали на местный праздник «День горы», и так, местные леса и водоемы,делится Дмитрий. фото из личного архива Photo: Дмитрий Арды

