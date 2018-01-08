1,8 млн человек посмотрели бой Нурмагомедова и Макгрегора в «Одноклассниках»
Сегодня, 07:30Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Социальная сеть «Одноклассники» получила рекордное количество зрителей во время прямой трансляции боя Нурмагомедова и Макгрегора. Видео суммарно посмотрели 1,8 млн человек.
В ночь с 6 на 7 октября в «Одноклассниках» прошла прямая трансляция поединка Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора за чемпионский титул в лёгком весе. К концу поединка трансляция набрала 13 млн просмотров, из которых 9 млн непосредственно в момент схватки борцов.
В пиковые моменты трансляцию одновременно смотрели 1,8 млн человек, сообщает пресс-служба социальной сети. Число уникальных просмотров также выросло. Около 50% зрителей ранее не были зарегистрированы в социальной сети.
При этом до начала поединка пользователи могли проголосовать за его исход - 75% зрителей предсказали победу Нурмагомедова, 20% проголосовали за Макгрегора и ещё 5% - за то, что бой сорвётся.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей