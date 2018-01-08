1,8 млн человек посмотрели бой Нурмагомедова и Макгрегора в «Одноклассниках»

В ночь с 6 на 7 октября в «Одноклассниках» прошла прямая трансляция поединка Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора за чемпионский титул в лёгком весе. К концу поединка трансляция набрала 13 млн просмотров, из которых 9 млн непосредственно в момент схватки борцов.

В пиковые моменты трансляцию одновременно смотрели 1,8 млн человек, сообщает пресс-служба социальной сети. Число уникальных просмотров также выросло. Около 50% зрителей ранее не были зарегистрированы в социальной сети.