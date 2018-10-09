Мемориальная доска заслуженному учителю Юрию Смольянинову установлена в Нижнем Тагиле

8 октября памятная доска была установлена на доме на улице Газетная, 13. Юрий Смольянинов родился в Московской области, после окончания вуза переехал в Нижний Тагил. Заслуженный учитель преподавал историю в школе №9, затем стал директором, а после руководителем городской системы образования.