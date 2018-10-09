Мемориальная доска заслуженному учителю Юрию Смольянинову установлена в Нижнем Тагиле
8 октября в Нижнем Тагиле была установлена мемориальная доска заслуженному учителю школы РСФСР Юрию Смольянинову.
8 октября памятная доска была установлена на доме на улице Газетная, 13. Юрий Смольянинов родился в Московской области, после окончания вуза переехал в Нижний Тагил. Заслуженный учитель преподавал историю в школе №9, затем стал директором, а после руководителем городской системы образования.
Идея установки памятной таблички пришла заслуженному учителю школы РСФСР Валентине Семеновых, которая работала вместе с Юрием Смольяниновым. По ее словам, педагог 13 лет возглавлял отдел образования Нижнего Тагила. За этот промежуток времени Нижний Тагил честно был отмечен как город, внедряющий передовые идеи в образовании.
Мемориальная доска Юрию Смольянинову, стала третьей в городе, установленной в честь педагогов Нижнего Тагила, пишет «Тагильский рабочий».