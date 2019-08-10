В Нижнем Тагиле в День города выступила группа «Иванушки International»
Вчера, 22:44Свободное времяФото: TagilCity.ru
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10 августа на праздничном концерте к 297-летию Нижнего Тагила выступила группа «Иванушки International».
Сюжеты: Нижний Тагил
На сцене за КДК «Современник» с праздником тагильчан поздравил мэр Владислав Пинаев.
Сегодня подарок от всех нас — выступление группы «Иванушки». Нам повезло с погодой, дождя нет, сказал глава города.
Участники популярного музыкального коллектива также поздравили тагильчан с праздником.
От всей души поздравляем. Хорошей погоды - круглосуточно.
Музыканты исполнили свои хиты — песни «Тучи», «Реви», «Золотые облака».
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