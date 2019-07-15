Группа «Иванушки» пригласила тагильчан вместе отметить День города
Сегодня, 13:02Свободное времяФото: Скриншот видео "Тагильский рабочий"
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К жителям Нижнего Тагила обратилась группа «Иванушки», которая выступит на Дне города 10 августа, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Участники группы записали видео, на котором приветствуют тагильчан и приглашают вместе отметить день рождения города.
Вместе с вами будем создавать отличную, яркую, незабываемую атмосферу. Благодаря главе города Владиславу Пинаеву, мы вместе с вами можем убедиться на собственном опыте, что Тагил — рулит!сказали исполнители.
Видео
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Видео: Тагильский рабочий
Исполнители обещали спеть все свои хиты для жителей Нижнего Тагила.
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