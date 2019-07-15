Группа «Иванушки» пригласила тагильчан вместе отметить День города

Участники группы записали видео, на котором приветствуют тагильчан и приглашают вместе отметить день рождения города.

Вместе с вами будем создавать отличную, яркую, незабываемую атмосферу. Благодаря главе города Владиславу Пинаеву, мы вместе с вами можем убедиться на собственном опыте, что Тагил — рулит!сказали исполнители.