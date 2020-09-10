Названы участники фестиваля "Ночь музыки" в Екатеринбурге

Названы участники фестиваля "Ночь музыки" в Екатеринбурге

Сегодня, 18:39Свободное времяPhoto: 1Mediainvest.ru
Организаторы Ural Music Night поделились списком участников фестиваля, пишет 66.ru.
  • Джазовый исполнитель Вадим Эйленкриг (с коллективом Eilenkrig) выступят на площади 1905 года.
  • The Hetters проведут выступление на Плотинке, вместе с ними споет Кристина Кошелева из проекта "Голос" на ТНТ.
  • У ККТ "Космос" сыграет "Большой Симфонический Квартирник", к ним в помощь на сцену выйдет группа "Nоль три".
  • На джазфанк площадке организовано выступление ансабля Amber Sept.
  • Flamencura проведет концерт в "Синара Центре".

Группа "Отава Ё", которая ранее еще не подтверждала своего участия, теперь определилась и выступит на этно-площадке. Кроме того на Октябрьской площади в качестве сюрприза выступит специально приглашенный участник, его имя не называют.

Посетить мероприятие можно будет только заранее записавшись на сайте. На концертах будут соблюдаться все возможные меры против коронавируса.

В своем Instagram губернатор Евгений Куйвышев отмечал, что рядом с выступающими возможно появление палаток для вакцинации от вируса гриппа.

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