Названы участники фестиваля "Ночь музыки" в Екатеринбурге

Группа "Отава Ё", которая ранее еще не подтверждала своего участия, теперь определилась и выступит на этно-площадке. Кроме того на Октябрьской площади в качестве сюрприза выступит специально приглашенный участник, его имя не называют.
Посетить мероприятие можно будет только заранее записавшись на сайте. На концертах будут соблюдаться все возможные меры против коронавируса.
В своем Instagram губернатор Евгений Куйвышев отмечал, что рядом с выступающими возможно появление палаток для вакцинации от вируса гриппа.