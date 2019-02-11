Новый рояль зазвучал на сцене Нижнетагильской филармонии
11 февраля, 14:29Свободное времяФото: Илья Колесов / Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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Инструмент презентовал в подарок жителям Нижнего Тагила от семьи почетного гражданина города Михаил Аршанского.
Сюжеты: Нижний Тагил
Новый рояль фирмы C. Bechstein был подарен семьей почетного гражданина Нижнего Тагила Нижнетагильской филармонии. В день рождения Михаила Аршанского состоялась презентация музыкального инструмента. Поздравить юбиляра приехал мэр города Владислав Пинаев.
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На праздничном концерте прозвучали три оркестра филармонии «Демидов-камерата», «Тагил-бэнд» и «Тагильские гармоники». Также для гостей выступили пианисты. Первым за рояль сел Александр Желонкин, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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