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Новый рояль зазвучал на сцене Нижнетагильской филармонии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новый рояль зазвучал на сцене Нижнетагильской филармонии

11 февраля, 14:29Свободное времяФото: Илья Колесов / Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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