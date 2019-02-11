Новый рояль зазвучал на сцене Нижнетагильской филармонии

Новый рояль фирмы C. Bechstein был подарен семьей почетного гражданина Нижнего Тагила Нижнетагильской филармонии. В день рождения Михаила Аршанского состоялась презентация музыкального инструмента. Поздравить юбиляра приехал мэр города Владислав Пинаев.

На праздничном концерте прозвучали три оркестра филармонии «Демидов-камерата», «Тагил-бэнд» и «Тагильские гармоники». Также для гостей выступили пианисты. Первым за рояль сел Александр Желонкин, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.