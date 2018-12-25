Радаев выделил 390 тысяч из «депутатского миллиона» на баян филармонии Нижнего Тагила

Нижнетагильская филармония получила подарок от депутата Законодательного собрания Свердловской области от Нижнего Тагила. Председатель ППО ЕВРАЗ НТМК ГМПР Владимир Радаев выделил из «депутатского миллиона» 390 тысяч рублей и приобрел концертный баян.

Он не просто лежит на полке в магазине. Его изготавливают на фабрике по заказу. Штучно. Баян стоит в районе 390 тысяч рублей. Его долго готовили. Он пришел перед Новым годом, рассказал депутат Владимир Радаев.

По словам музыкантов филармонии, ранее у них был только кнопочный аккордеон, приобретенный «с рук» у бабушка. На новом инструменте можно не только исполнять сольные номера, но и в составе оркестра или ансамбля, сообщает «Тагил-ТВ».

Я очень надеюсь, что это начало плановой замены инструментов. Потому что инструменты надо менять все на более качественные, рассказал директор филармонии Сергей Цветков.