Музей УВЗ в Нижнем Тагиле разработал экскурсионную программу для дошколят
Сегодня, 14:55Свободное времяФото: Администрация Нижнего Тагила
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Выставочный комплекс «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле к 75-летию Победы разработал для детсадовцев экскурсионную программу.
Сюжеты: Нижний Тагил
Основной задачей является повышение у дошколят знаний о вкладе предприятия в Победу и интереса к событиям Великой Отечественной войны. В программе примут участие воспитанники 32 детских садов объединения «Детство». Для ребят разработана особая программа. Рассказ экскурсовода займет около 30 минут, чтобы не потерять интерес юной аудитории, их будут вовлекать в процесс общения и задавать вопросы.
Экскурсия будет состоять из двух частей. Первый блок — историческая хроника, экскурс по военному залу музея истории УВЗ. А второй блок — знакомство с танком Т-34. Дошколята смогут рассмотреть боевую машину и даже посидеть внутри.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей