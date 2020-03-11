Музей УВЗ в Нижнем Тагиле разработал экскурсионную программу для дошколят

Основной задачей является повышение у дошколят знаний о вкладе предприятия в Победу и интереса к событиям Великой Отечественной войны. В программе примут участие воспитанники 32 детских садов объединения «Детство». Для ребят разработана особая программа. Рассказ экскурсовода займет около 30 минут, чтобы не потерять интерес юной аудитории, их будут вовлекать в процесс общения и задавать вопросы.