Команда из Нижнего Тагила заняла шестое место на Всемирной олимпиаде роботов
Сегодня, 08:41Свободное времяФото: РАОР
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Ребята из Нижнего Тагила заняли шестое место в средней группе на Всемирной олимпиаде роботов, сообщает «Учебно-методический центр РАОР».
Сюжеты: Нижний Тагил
Из Нижнего Тагила под руководством тренера Андрея Ермакова выступили Егор Ермаков, Сергей Ковтков.
Также призовые места заняли еще несколько команды из России. Первое место в основной категории в младшей возрастной группе заняла команда из Миасса, второе место завоевали москвичи. В старшей возрастной группе победили ребята из Мытищ.
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В открытой категории в старшей группе серебро взяла команда из Санкт-Петербурга. В студенческой сборной отличилась команда из Владивостока. Ребята взяли бронзу.
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