Картина «Ротонда. Нескучный сад» Игоря Обросова останется в Нижнем Тагиле

11 сентября в музее изобразительных искусств в Нижнем Тагиле открылась выставка работ московского художника Игоря Обросова. Вниманию тагильчан представлены 49 картин. В фонде музея есть одна из работ основателя «сурового стиля» в современном искусстве – «Портрет Павла Никонова».