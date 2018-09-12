Картина «Ротонда. Нескучный сад» Игоря Обросова останется в Нижнем Тагиле
Выставка работ Игоря Обросова организована в музее изобразительных искусств в Нижнем Тагиле, картину «Ротонда. Нескучный сад» останется тагильчанам в качестве подарка.
11 сентября в музее изобразительных искусств в Нижнем Тагиле открылась выставка работ московского художника Игоря Обросова. Вниманию тагильчан представлены 49 картин. В фонде музея есть одна из работ основателя «сурового стиля» в современном искусстве – «Портрет Павла Никонова».
Пейзажи, натюрморты, портреты и серия линогравюр «Военные годы» Игоря Обросова представлены в двух залах музея. Заместитель директора музея Елена Ильина отметила, что тагильчане получили редкую возможность увидеть такую коллекцию произведений искусства известного в России художника.
Среди других картин присутствует также знаменитый триптих, посвященный репрессированному отцу, профессору Павлу Обросову – «Ожидание», «Арест», «Семья. 1937». Сын художника Павел решил подарить жителям Нижнего Тагила картину Игоря Обросова «Ротонда. Нескучный сад».