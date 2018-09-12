Юные тагильчане приглашаются к участию в конкурсе «Полиция глазами детей»

Тагильчане в возрасте от 7 до 14 лет приглашаются к участию в конкурсе рисунков «Полиция глазами детей», который приурочен к празднованию 300-летия полиции России.

Пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщает о том, что на конкурс принимаются работы, выполненные только на бумаге формата А3. К рисунку должны быть прикреплены биографические данные автора – ФИО, номер школы и класс. Если работа велась под руководством педагога, то необходимо указать его данные и контактный номер телефона. Рисунки на конкурс нужно предоставить в срок до 15 октября по адресу: улица Карла Маркса, 49, кабинет 38-39.