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#домахорошо
Юные тагильчане приглашаются к участию в конкурсе «Полиция глазами детей»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юные тагильчане приглашаются к участию в конкурсе «Полиция глазами детей»

Сегодня, 06:30Свободное время
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