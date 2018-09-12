Юные тагильчане приглашаются к участию в конкурсе «Полиция глазами детей»
В 2018 году российская полиция будет отмечать своё 300-летие. В рамках юбилея в Свердловской области будет проведён ежегодный конкурс «Полиция глазами детей». К участию в нём приглашаются юные художники Нижнего Тагила и других городов области.
Тагильчане в возрасте от 7 до 14 лет приглашаются к участию в конкурсе рисунков «Полиция глазами детей», который приурочен к празднованию 300-летия полиции России.
Пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщает о том, что на конкурс принимаются работы, выполненные только на бумаге формата А3. К рисунку должны быть прикреплены биографические данные автора – ФИО, номер школы и класс. Если работа велась под руководством педагога, то необходимо указать его данные и контактный номер телефона. Рисунки на конкурс нужно предоставить в срок до 15 октября по адресу: улица Карла Маркса, 49, кабинет 38-39.
Лучшие работы отберёт независимая комиссия в категориях 7-10 и 11-14 лет. Победители получат дипломы и призы, а также получат шанс участвовать в Конкурсе детского рисунка МВД России.