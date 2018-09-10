30 тагильчан представили свои работы на конкурсе имени Худояровых

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7 сентября в Нижнем Тагиле в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» открылся ежегодный городской конкурс имени Худояровых «Мастер года по декоративно прикладному искусству». В 2018 году за звание лучшего мастера поборются 30 участников.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: официальный сайт Нижнего Тагила
30 тагильских мастеров представили около 80 своих работ в номинациях «Скульптура малых форм», «Авторское ювелирное произведение», «Авторская флорентийская мозаика» на ежегодном городском конкурсе имени Худояровых «Мастер декоративно прикладного искусства». Выставка располагается в музее природы и охраны окружающей среды.
Открытие мероприятия состоялось 7 сентября. В этом году выставка посвящена художественной обработке камня. Приветствовал конкурсантов замначальника управления культуры администрации города Дмитрий Булатов.
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Итоги конкурса будут подведены 2 ноября. Зрители выставки могут выбрать победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».
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