30 тагильчан представили свои работы на конкурсе имени Худояровых

30 тагильских мастеров представили около 80 своих работ в номинациях «Скульптура малых форм», «Авторское ювелирное произведение», «Авторская флорентийская мозаика» на ежегодном городском конкурсе имени Худояровых «Мастер декоративно прикладного искусства». Выставка располагается в музее природы и охраны окружающей среды.