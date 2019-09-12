В Нижнем Тагиле для школьников прошел Форум безопасности
Сегодня, 19:57Свободное времяФото: пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»
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В Нижнем Тагиле сотрудники разных служб провели для второклассников Гимназии № 18 Форум детской безопасности, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Детей разделили на пять команд, которые проходили свои маршруты. На Форуме безопасности работали пять площадок. На одной из них сотрудники ППС предложили школьниками посидеть за рулем спецавтомобиля и ответить на вопросы, на другой – с детьми провели инструктаж по технике безопасности при обнаружении опасных предметов. Также ребята вспомнили как правила поведения на дороге и узнали, как правильно вызвать пожарный расчёт в случае обнаружения возгорания и какие данные назвать в первую очередь диспетчеру.
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