В Нижнем Тагиле для школьников прошел Форум безопасности

Детей разделили на пять команд, которые проходили свои маршруты. На Форуме безопасности работали пять площадок. На одной из них сотрудники ППС предложили школьниками посидеть за рулем спецавтомобиля и ответить на вопросы, на другой – с детьми провели инструктаж по технике безопасности при обнаружении опасных предметов. Также ребята вспомнили как правила поведения на дороге и узнали, как правильно вызвать пожарный расчёт в случае обнаружения возгорания и какие данные назвать в первую очередь диспетчеру.