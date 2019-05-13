Московский фотограф снял из самолета авиашоу группы «Русь» в Верхней Пышме

9 мая в Верхней Пышме выступала с авиашоу пилотажная группа «Русь», во время выступления фотограф из Москвы Евгений Лебедев, принимавший участие в представлении, сделал фотографии прямо в воздухе. Во время шоу пять самолетов Л-39 на протяжении получаса выполняли в воздухе сложнейшие элементы.

Пикируем и проносимся над проспектом с дымами цвета российского флага. Фигуры идут одна за другой, фотографирую ведомых на фоне Верхней Пышмы,сообщил фотограф на своей странице в соцсети.