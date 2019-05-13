Московский фотограф снял из самолета авиашоу группы «Русь» в Верхней Пышме
Сегодня, 14:56Свободное времяФото: Страница Евгения Лебедева в соцсети
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Московский фотограф сделал фото выступления пилотажной группы «Русь» в Верхней Пышме из иллюминатора самолета, пишет портал Е1.
9 мая в Верхней Пышме выступала с авиашоу пилотажная группа «Русь», во время выступления фотограф из Москвы Евгений Лебедев, принимавший участие в представлении, сделал фотографии прямо в воздухе. Во время шоу пять самолетов Л-39 на протяжении получаса выполняли в воздухе сложнейшие элементы.
Пикируем и проносимся над проспектом с дымами цвета российского флага. Фигуры идут одна за другой, фотографирую ведомых на фоне Верхней Пышмы,сообщил фотограф на своей странице в соцсети.
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Самолеты исполнили такие элементы, как «Петля», «Булава», «Бочка группой», «Фонтан», подарив массу впечатлений жителям Верхней Пышмы. Все кульбиты сопровождались появление в воздухе триколора.
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