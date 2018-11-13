Снятый в Нижнем Тагиле сериал «Ненастье» вышел на экраны России

12 ноября в 21:00 мск на телеканале «Россия-1» вышла премьерная серия сериала «Ненастье» режиссёра Сергея Урсуляка, снятая по мотивам романа Алексея Иванова.

В центре сюжета история о бывших воинах-афганцах, которые в 1992 году захватили жилые дома на Таганской улице в Свердловске, чтобы отстоять своё право на получение квартир.

Видео Видео: nenastie.vesti.ru