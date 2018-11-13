Снятый в Нижнем Тагиле сериал «Ненастье» вышел на экраны России
Сегодня, 08:00Свободное времяФото: Кадр из трейлера сериала «Ненастье»/ nenastie.vesti.ru
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На телеканале «Россия-1» состоялась премьера сериала «Ненастье», снятого по роману Алексея Иванова. Несколько сцен кинопремьеры было снято в Нижнем Тагиле с участием большой массовки и ретро-автомобилей 90-ых.
12 ноября в 21:00 мск на телеканале «Россия-1» вышла премьерная серия сериала «Ненастье» режиссёра Сергея Урсуляка, снятая по мотивам романа Алексея Иванова.
В центре сюжета история о бывших воинах-афганцах, которые в 1992 году захватили жилые дома на Таганской улице в Свердловске, чтобы отстоять своё право на получение квартир.
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Видео: nenastie.vesti.ru
Некоторые сцены «Ненастья» были сняты в Нижнем Тагиле с участием большой массовки из жителей города. Также съёмочной бригаде удалось найти несколько старых автомобилей из 90-ых.
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