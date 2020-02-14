Ургант высмеял появление номерных знаков 666 в Екатеринбурге
Сегодня, 09:40Свободное времяФото: Страница Ивана Урганта в instagram
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Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале пошутил на тему появления номерных знаков 666 в Екатеринбурге. Телеведущий связал их с протестами вокруг Храма-на-Драме.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге будут выдавать автомобильные номера с кодом 666. Это здорово, потому что екатеринбуржцы отказались от храма в сквере,сказал Ургант.
Напомним, ранее против введения в регионе номеров 666 выступила екатеринбургская епархия. Секретарь совета игумен Вениамин Райников заявил, что в апокалипсисе 666 упоминается как «число зверя».
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