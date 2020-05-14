«Водоканал-НТ» за 3,2 миллиона рублей проложит канализацию к новому ТЦ на Вые
Сегодня, 10:25Свободное времяФото: pixabay.com
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«Водоканал-НТ» ищет подрядчика для строительства сети канализации к новому торговому центру на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле. Сумма контракта — 3,2 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно документации закупки, подрядчик должен провести подготовительные земляные работы, а затем установить трубопровод. В перечень обязанностей также входит устройство колодцев и благоустройство территории по окончании работ — восстановление газона и покрытия из тротуарной плитки.
Строительство сети канализации начнется на следующий рабочий день после дня заключения договора. Работы будут проходить до 30 июня.
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе — 25 мая.
Напомним, в феврале «Водоканал-НТ» искал подрядчика для капитального ремонта напорного канализационного коллектора. Сумма контракта составила почти 28 миллионов рублей.
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