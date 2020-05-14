«Водоканал-НТ» за 3,2 миллиона рублей проложит канализацию к новому ТЦ на Вые

Согласно документации закупки, подрядчик должен провести подготовительные земляные работы, а затем установить трубопровод. В перечень обязанностей также входит устройство колодцев и благоустройство территории по окончании работ — восстановление газона и покрытия из тротуарной плитки.

Строительство сети канализации начнется на следующий рабочий день после дня заключения договора. Работы будут проходить до 30 июня.

Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе — 25 мая.