Дмитрий Леванов из Верхней Пышмы прошел отбор в седьмой сезон проекта «Танцы» на телеканале ТНТ. Для него это уже второе участие в шоу.

Ну что, вот я и пришёл снова и услышал: «Ты в танцах»! Если в пятом сезоне для меня это было уже самое высокое достижение, то сейчас это только начало! написал танцор на своей странице во «Вконтакте». Video: вырезка из выпуска шоу "Танцы" на ТНТ Ранее в шоу пришла екатеринбурженка Алиса Лишенко. Она пробовала свои силы уже в третий раз. Кроме того, в дуэте выступили еще две жительницы города. Далее они не прошли.

