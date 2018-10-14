Певица из Нижнего Тагила заставила танцевать членов жюри «Голос»

Из членов жюри никто к девушке не повернулся, но судьи попросили участницу спеть ещё раз, только более энергично. Повторное исполнение композиции заставило членов жюри пуститься в танец, но помочь Агнессе пройти «слепые прослушивания» это не помогло, сообщает «Вечерний Екатеринбург» .

Это всего лишь маленькая ступенька на высокой лестнице, по которой мне предстоит подняться, поэтому все кто расстроился, что я не в проекте, не переживайте. У меня ещё обязательно будет миллион возможностей, которые я ни в коем случае не упущу,написала Агнесса на своей странице в соцсети.