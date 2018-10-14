Певица из Нижнего Тагила заставила танцевать членов жюри «Голос»

В первом выпуске нового сезона «Голос» выступила уроженка Нижнего Тагила Агнесса Королёва. Она исполнила композицию «Roar», под которую члены жюри начали плясать. Но «слепые прослушивания» девушка всё же не прошла.
12 октября на экраны вышел новый выпуск шоу «Голос». В нём приняла участие Агнесса Королёва, певица из Нижнего Тагила, которая исполнила композицию Кэти Пэрри «Roar».
Из членов жюри никто к девушке не повернулся, но судьи попросили участницу спеть ещё раз, только более энергично. Повторное исполнение композиции заставило членов жюри пуститься в танец, но помочь Агнессе пройти «слепые прослушивания» это не помогло, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
Девушку данный факт не расстроил. Она считает, что участие в шоу дало ей неоценимый опыт.
Это всего лишь маленькая ступенька на высокой лестнице, по которой мне предстоит подняться, поэтому все кто расстроился, что я не в проекте, не переживайте. У меня ещё обязательно будет миллион возможностей, которые я ни в коем случае не упущу,написала Агнесса на своей странице в соцсети.