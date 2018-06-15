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Детсадовцы из посёлка Висим совершили путешествие по сказочным странам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Детсадовцы из посёлка Висим совершили путешествие по сказочным странам

15 июня, 07:05Свободное время
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