Детсадовцы из посёлка Висим совершили путешествие по сказочным странам

В гости к ребятам пришли сказочные герои Грустинка и Веселинка. Вместе с ними воспитанники детского сада отправились выполнять квест «Путешествие по разным странам: грусти, радости, счастья, веселья». Целью квеста было помочь Грустинке отыскать дорогу в страну Веселья.