Детсадовцы из посёлка Висим совершили путешествие по сказочным странам
15 июня, 07:05Свободное время
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Наступившее лето воспитанники детского сада №18 в посёлке Висим встретили стихами, танцами и песнями. Для детей прошёл спортивно-музыкальный праздник «Здравствуй, лето».
Сюжеты: Пригород
В гости к ребятам пришли сказочные герои Грустинка и Веселинка. Вместе с ними воспитанники детского сада отправились выполнять квест «Путешествие по разным странам: грусти, радости, счастья, веселья». Целью квеста было помочь Грустинке отыскать дорогу в страну Веселья.
На каждом этапе квеста ребята танцевали, пели песни и рассказывали выученные ранее стихотворения, сообщает администрация детского сада №18. В конце пути дети запустили воздушные шары в небо.
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