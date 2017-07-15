Юные тагильчане искали клад с пиратскими сокровищами в городской библиотеке (ФОТО)
15 июля 2017, 17:55Свободное время
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Читатели филиала №10 Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила приняли участие в литературной игре «Тайны пиратского клада». Юные участники стали членами пиратской команды «Веселый ветер» и, следуя карте, отправились в поход за сокровищами.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Но найти сокровища оказалось не так просто. Начинающие пираты должны были пройти ряд испытаний, в которых проверялись их знания по окружающему миру и литературе. Помещение, библиотеки поделили на острова, заливы и горы, где ребятам предстояло выполнить определенные задания. За каждый пройденный этап давались бумажные пиастры.
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Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила, 15 июля 2017 г.
В конце игры команда «Веселый ветер» обнаружила сундук, наполненный сокровищами. Шоколадные монеты хватило на всех, а пираты, набравшие больше всего пиастров, получили в подарок интересные книги о приключениях, сообщает Центральная городская библиотека Нижнего Тагила.
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Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила, 15 июля 2017 г.
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