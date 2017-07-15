Юные тагильчане искали клад с пиратскими сокровищами в городской библиотеке (ФОТО)

Но найти сокровища оказалось не так просто. Начинающие пираты должны были пройти ряд испытаний, в которых проверялись их знания по окружающему миру и литературе. Помещение, библиотеки поделили на острова, заливы и горы, где ребятам предстояло выполнить определенные задания. За каждый пройденный этап давались бумажные пиастры.