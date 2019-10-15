Искусствовед Третьяковской галереи прочитает лекцию об искусстве Нижнего Тагила
Сегодня, 20:11Свободное времяФото: ресс-служба Нижнетагильского музея изо
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
19 октября в Нижнем Тагиле прочитает лекцию Елена Ильина — заведующая одного из отделов Государственной Третьяковской галереи, сообщает пресс-служба Нижнетагильского музея изо.
Сюжеты: Нижний Тагил
Елена Ильина — искусствовед, член Союза художников России, член Международной ассоциации менеджеров культуры. С прошлого года она проживает в Москве, до этого она 39 лет проработала в музее Нижнего Тагила. Ильина является автором более 200 статей, а также нескольких книг о тагильском искусстве.
В субботу в Нижнетагильском музее изобразительных искусств Елена Ильина проведет лекцию «Современное искусство Нижнего Тагила».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей