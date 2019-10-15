Искусствовед Третьяковской галереи прочитает лекцию об искусстве Нижнего Тагила

Елена Ильина — искусствовед, член Союза художников России, член Международной ассоциации менеджеров культуры. С прошлого года она проживает в Москве, до этого она 39 лет проработала в музее Нижнего Тагила. Ильина является автором более 200 статей, а также нескольких книг о тагильском искусстве.