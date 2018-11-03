Поврежденной в Екатеринбурге картиной Дали может заняться Третьяковская галерея
Восстановлением поврежденной в Екатеринбурге картины Дали могут заняться реставраторы из Германии и Третьяковская галерея.
Поврежденную в выставочном центре Екатеринбурга картину Дали могут отправить на реставрацию в Третьяковскую галерею, работой займется специалист из Германии.
Инцидент с порчей картины произошел в «Центре искусств» в Екатеринбурге, две девушки делали селфи рядом со стендом с картиной. Конструкция упала. Когда организаторы заметили это, девушки уже покинули центр.
Нам казалось, что приходят те, кто не будет укладываться грудью или закидывать ноги на Айвазовского или Уорхола,сказал владелец галереи.
В настоящий момент произведение искусства находится на экспертизе, у него повреждено полотно. Стоимость реставрации пока неизвестна, но она, со слов владельца выставки, обойдется в несколько тысяч евро. После установления точной суммы ущерба вопрос будет решаться в рамках Гражданского кодекса, пишет РБК.