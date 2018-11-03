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Поврежденной в Екатеринбурге картиной Дали может заняться Третьяковская галерея
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Поврежденной в Екатеринбурге картиной Дали может заняться Третьяковская галерея

Сегодня, 13:40ПолитикаФото: кадр из видео РЕН-ТВ
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