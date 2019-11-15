«Союзмультфильм» планирует выпустить 26 новых серий «Ну, погоди!»

Кроме «Ну, погоди!», планируется перевыпустить еще несколько советских мультфильмов. Напомним, в апреле прошлого года вышла первая серия обновленного мультфильма «Каникулы в Простоквашино», на данный момент юные зрители увидели уже более 10 новых серий.