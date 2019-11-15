«Союзмультфильм» планирует выпустить 26 новых серий «Ну, погоди!»
Сегодня, 12:59Свободное времяФото: Кадр из мультфильма
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26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!» планирует выпустить «Союзмультфильм», первую серию можно ожидать летом 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение главы киностудии Юлианны Слащаевой.
Курирующая культуру вице-премьер РФ Ольга Голодец, положительно оценила инициативу, сообщив, что запуск мультфильма станет «подарком младшему поколению».
Кроме «Ну, погоди!», планируется перевыпустить еще несколько советских мультфильмов. Напомним, в апреле прошлого года вышла первая серия обновленного мультфильма «Каникулы в Простоквашино», на данный момент юные зрители увидели уже более 10 новых серий.
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