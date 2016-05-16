У недавно реставрированного здания Драматического театра Нижнего Тагила осыпается штукатурка (ФОТО)

В некоторых местах осыпается штукатурка. Проблемные места закрашены, но не отремонтированы. TagilCity.ru напоминает, на реконструкцию театра в 2014 году было выделено почти 40 млн рублей.

О проблемах известно, ведь здание театра находится под окнами Администрации. Работы по их устранению начнутся 1 июня. Проблемные места были временно закрашены затем, чтобы не нарушался эстетический облик здания пояснили журналистам TagilCity.ru в пресс-службе Администрации Нижнего Тагила.

В театре отмечают, что ремонтные работы не прекращаются. Просто они устроены таким образом, чтобы не бросаться в глаза и не создавать трудностей тагильчанам.

Ремонтные работы ведутся прямо сейчас. Возникающие проблемы оперативно устраняются. Работы по гарантии ведутся компанией «Неокрил». Все работы по гарантийным обязательствам будут выполняться в течение пяти лет. Часть работ действительно будет выполняться во время каникул театра [после 1 июня – прим. ред.]. Отбитые участки штукатурки были закрашены на время проведения парада, чтобы дефекты не бросались в глаза. Во время каникул театра проблемы на этих участках будут устранены заверил журналистов TagilCity.ru заместитель директора Драматического театра по административно-хозяйственной части - Раенок Илья.

Таким образом, работы над обликом Драматического театра ведутся постоянно. Ведь это достопримечательность города, через которую проходит «Малахитовая линия».