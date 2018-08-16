Посвященный ЗОЖ концерт пройдет в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле пройдет праздничный концерт «Здоровое поколение - в ритме танца». На нем выступят творческие коллективы города.
Сюжеты: Нижний Тагил
16 августа в 15:00 на Привокзальной площади состоится большой концерт, посвященный здоровому образу жизни и молодому поколению.
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, на сцене выступят творческие коллективы Городского дворца молодежи, Дворца национальных культур и Дворца культуры железнодорожников. Приглашаются все желающие, вход свободный.
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