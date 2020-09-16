В Нижнем Тагиле на горе Долгая лучшие дрифтеры устроят битву

Мероприятие запланировано на 20 сентября. Организаторы проведут в рамках шоу выставку «Уникальные автомобили 2020», розыгрыши призов и дрифт-такси. Для участников и гостей будет открыт фудкорт.
Билеты можно приобрести на сайте мероприятия. Организаторы сообщают, что во время шоу будут соблюдены все необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.
18 и 19 сентября в Каменске-Уральском пройдет соревнование по мотокроссу. В конкурсе примут участие сильнейшие гонщики на мотоциклах в своем классе.