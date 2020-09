В Нижнем Тагиле на горе Долгая лучшие дрифтеры устроят битву

В Нижнем Тагиле на горе Долгая пройдет авто-шоу DRIFT WARS. Об этом сообщили в городском Центре развития туризма.

Мероприятие запланировано на 20 сентября. Организаторы проведут в рамках шоу выставку «Уникальные автомобили 2020», розыгрыши призов и дрифт-такси. Для участников и гостей будет открыт фудкорт. Билеты можно приобрести на сайте мероприятия. Организаторы сообщают, что во время шоу будут соблюдены все необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. 18 и 19 сентября в Каменске-Уральском пройдет соревнование по мотокроссу. В конкурсе примут участие сильнейшие гонщики на мотоциклах в своем классе. В Каменске-Уральском пройдут чемпионат и первенство области по мотокроссу

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter