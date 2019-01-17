Изображения древних артефактов появились на улицах Полевского

Предполагается, что размещение изображений привлечет внимание горожан к истории годного города. Проект воплотила в жизнь команда художников из Екатеринбурга. Благодаря им на улицах города появились изображения шести артефактов. Под каждым размещено описание.

Позднее авторы проекта планируют дополнить тексты ссылками на онлайн ресурсы, для более полного понимания и изучения местных реликвий.

Этот проект — новый подход к оформлению городского пространства и возможность интересно показать идентичность города за счет его истории, просто вынеся на городские улицы ценные артефакты, находки истории, которые сегодня закрыты в стенах музеев, рассказали авторы проекта.