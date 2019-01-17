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Изображения древних артефактов появились на улицах Полевского
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Изображения древних артефактов появились на улицах Полевского

Сегодня, 06:30Свободное времяФото: Дмитрий Чабанов, vk.com/stenograffia
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