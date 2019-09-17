В Нижнем Тагиле прошел конкурс флешмобов по безопасности дорожного движения

В конкурсе приняли участие студенты из разных городов региона: Невьянска, Алапаевска, Нижнего Тагила. Всего в конкурсе приняли участие восемь команд. Организаторами мероприятия выступили Нижнетагильский железнодорожный техникум и ГИБДД.

На площадке также выступили дошколята из детского сада № 144 и ученики школы № 80. Затем свои номера показали студенты. Учащиеся Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 стали победителями состязаний флешмобов среди учреждений среднего профессионального образования Свердловской области. Второе место заняли учащиеся железнодорожного техникума. Третье место заняли гости из Невьянска.