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Запись в детские лагеря на зимние каникулы начнётся в Нижнем Тагиле с 22 ноября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Запись в детские лагеря на зимние каникулы начнётся в Нижнем Тагиле с 22 ноября

Сегодня, 09:00Свободное времяФото: звёздный.образование-нт.рф
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