Запись в детские лагеря на зимние каникулы начнётся в Нижнем Тагиле с 22 ноября
Сегодня, 09:00Свободное времяФото: звёздный.образование-нт.рф
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Тагильчане смогут подать заявление на приобретение путёвок в загородные оздоровительные лагеря с 22 ноября. Свои услуги для размещения детей готовы предоставить «Уральский огонёк», «Антоновский» и «Звёздный».
Сюжеты: Нижний Тагил
Зимняя смена в загородных лагерях будет проходить с 29 декабря по 5 января. Всего выделено 107 бесплатных путёвок для семей, имеющих льготы и детей-сирот. Из имеющихся бесплатных путёвок 32 - в «Уральский огонёк» и «Антоновский» и 43 – в «Звёздный». 377 путёвок администрация Нижнего Тагила готова предоставить со скидкой в 20% по цене 5 тыс. 289 рублей, сообщают «Все новости».
Подать заявление можно как лично, так и дистанционно через МФЦ, единый портал государственных услуг или портал образовательных услуг Свердловской области. Документы, необходимые для получения путёвки, размещены на сайте управления образования Нижнего Тагила.
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