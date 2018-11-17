Запись в детские лагеря на зимние каникулы начнётся в Нижнем Тагиле с 22 ноября

Зимняя смена в загородных лагерях будет проходить с 29 декабря по 5 января. Всего выделено 107 бесплатных путёвок для семей, имеющих льготы и детей-сирот. Из имеющихся бесплатных путёвок 32 - в «Уральский огонёк» и «Антоновский» и 43 – в «Звёздный». 377 путёвок администрация Нижнего Тагила готова предоставить со скидкой в 20% по цене 5 тыс. 289 рублей, сообщают «Все новости».