Нижнетагильский ДОК «Звездный» стал одним из лучших в конкурсе загородных лагерей
Сегодня, 17:40ОбществоФото: Сайт Управления образования Нижнего Тагила
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ДОК «Звездный» в Нижнем Тагиле победил в одной из номинаций областного конкурса «Лучший загородный лагерь Свердловской области 2018 года».
Сюжеты: Нижний Тагил
1 ноября в Екатеринбурге состоялся областной семинар организаторов отдыха и оздоровления детей Свердловской области «Итоги лета – 2018».
На площадке семинара нижнетагильский ДОК «Звездный» презентовал свои результаты работы по реализации программы детского отдыха и оздоровления «Здоровое поколение – будущее России!».
По итогам конкурса «Лучший загородный лагерь Свердловской области 2018 года» ДОК «Звездный» стал лучшим в номинации «Лучшая программа отдыха и оздоровления детей физкультурно-оздоровительной направленности», сообщается на сайте Управления образования Нижнего Тагила.
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