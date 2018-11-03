Нижнетагильский ДОК «Звездный» стал одним из лучших в конкурсе загородных лагерей

1 ноября в Екатеринбурге состоялся областной семинар организаторов отдыха и оздоровления детей Свердловской области «Итоги лета – 2018».

На площадке семинара нижнетагильский ДОК «Звездный» презентовал свои результаты работы по реализации программы детского отдыха и оздоровления «Здоровое поколение – будущее России!».

По итогам конкурса «Лучший загородный лагерь Свердловской области 2018 года» ДОК «Звездный» стал лучшим в номинации «Лучшая программа отдыха и оздоровления детей физкультурно-оздоровительной направленности», сообщается на сайте Управления образования Нижнего Тагила.