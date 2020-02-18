Светлаков ищет в Екатеринбурге юмористов для своего шоу
Сергей Светлаков на своей странице в соцсети опубликовал видеообращение, в котором пригласил россиян пройти кастинг в шоу, которое он ведет совместно с юмористом Михаилом Галустяном.
Прослушивания состоятся в 15 городах России 22 и 23 февраля. Чтобы пройти кастинг в Екатеринбурге — нужно зарегистрироваться в WhatsApp по номеру +79049863031.
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Кастинг в новый сезон «Русские не смеются»! Подготовь юмористический номер, зарегистрируйся по телефону (пиши в вотсап) и приходи на кастинг в своём городе 22.02 и 23.02: Санкт-Петербург +79522166549 Казань +79395056767 Владивосток +79146584604 Ростов-на-Дону +79508654661 Новосибирск +79132018913 Екатеринбург +79049863031 Челябинск +79582637464 Волгоград +79195438889 Краснодар +79054385404 Владикавказ +79188291077 Красноярск +79029234816 Пермь +79194939443 Минск +375296261121 Иркутск +79247024702 Алма-Ата +77077200029 +77771646026 В Москве кастинг пройдёт 29.02 и 01.03 Пишите в вотсап +7(977)5212673 Или на почту ctccast.rns@gmail.com
Публикация от Сергей Светлаков (@ssvetlakov)
Сергей Светлаков сам родился в Екатеринбурге, выступал в команде КВН «Уральские пельмени». Сейчас ведет на телеканале СТС шоу «Русские не смеются», которое разоблачает стереотип об угрюмых россиянах.