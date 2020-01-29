Таксистка из Екатеринбурга поборется за квартиру в Москве на шоу «Последний герой»
Сегодня, 14:55Свободное времяФото: Телеканал ТВ -3
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На телеканале ТВ-3 в феврале выходит первый выпуск шоу «Последний герой. Зрители против звезд». В нем примет участие таксистка из Екатеринбурга 35-летняя Наталья Хапугина.
Сюжеты: Екатеринбург
Наталью выбрали среди четырех тысяч претендентов во время кастинга, проходившего в разных городах России. Всего в шоу попали восемь финалистов. Им предстоит на необитаемом острове 39 дней бороться с командой звезд за квартиру в Москве.
Свердловчанка родилась в поселке Рефтинский, воспитывает двоих детей. Сейчас работает таксистом в Екатеринбурге. Женщина хочет победить в шоу, чтобы показать своим детям, что «если есть мечта — отступать нельзя».
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