Предложение назвать театр в Екатеринбурге в честь Олега Табакова появилось в соцсети
18 марта, 13:30Свободное время
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В честь народного артиста СССР Олега Табакова пользователь соцсети предложил назвать Свердловский государственный академический театр драмы.
Сюжеты: Екатеринбург
Предложение o переименовании театра в честь артиста появилось в одной из социальных сетей. В сообщении предлагается переименовать театр в «Театр драмы имени Олега Табакова».
Можно побрататься с Театром-студией «ТАБАКЕРКА», и пусть выпускники проходят практику в нашем театре драмы имени Олега Табакова пишет один из пользователей на своей страничке в соцсети.
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