22 мая в Нижнем Тагиле состоится забег «Дай пять!» (ФОТО)

В Нижнем Тагиле забег «Дай пять» начнётся в воскресенье в 9:00 и продлится до 13:00. Взрослым участникам будет предложено пробежать 5 километров, детям от 6 до 14 лет – 1 километр.

Всем участникам обещана памятная символика забега. Стартовый пакет каждого участника забега предусматривает выдачу организаторами футболки, личного номера и пакета с символикой «ЕВРАЗ» и забега «Дай пять!»

Основная цель наших забегов – привлечь внимание к здоровому образу жизни и бегу, как к самому доступному виду спорта объяснили журналисту TagilCity.ru в пресс-службе «ЕВРАЗ».

Городской спортивный праздник «Дай пять!» предусматривает и благотворительную составляющую. Каждый неравнодушный участник или болельщик сможет совершить пожертвование. Собранные средства ЕВРАЗ планирует передать на реабилитацию детей, имеющих диагноз ДЦП, а также для помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Руководство предприятия обещает перечислить 50 рублей за каждого участника, вышедшего на старт, на благотворительные цели.

В этом году в забеге примут участие номинанты премии «Человек года-2016» - Ирина Владимировна Черных и воспитанники-легкоатлеты СДЮСШОР «Юпитер», а также представители движения Street workout со своим руководителем - Хайруллиным Рустамом.

22 мая с 7 до 15 часов будет перекрыт проспект Ленина от Нижнетагильского музея-заповедника до ул. Октябрьской революции и проспект Мира от ул. К. Маркса до ул. Горошникова. Будет закрыто движение и по проспекту Строителей – от ул. Пархоменко до ул. Октябрьской Революции.

Программа мероприятия:

09:00 – 10.30 регистрация участников, выдача стартовых пакетов.

10:00 – торжественное открытие мероприятия: планируется, что в торжественном мероприятии примут участие вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона Урал Максим Андриасов, Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

11:00 – старт детского забега на 1 км;

11:30 – масс-старт взрослых на 5 км;

12:30- 13.30 – церемония награждения участников детского и взрослого забегов.

TagilCity.ru напоминает о том, что это уже второй забег «Дай пять» в Нижнем Тагиле. В прошлом году в забеге, по разным данным, приняло участие от 1000 человек.