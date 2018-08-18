18 человек приняли участие в семинаре по трезвенности в Нижнетагильской епархии

Семинар, посвященный трезвенному просвещению, прошел 16 августа в здании Управления Нижнетагильской епархии.

Обсудить вопросы участия церкви в просвещении прихожан собрались 18 трезвенников из семи городов Свердловской области, в том числе из Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Участники определили задачи, стоящие перед православными трезвенниками, поделились опытом в организации работы групп взаимопомощи и методикой проведения передвижных просветительских выставок, часть одной из них продемонстрировали прямо на семинаре.