18 человек приняли участие в семинаре по трезвенности в Нижнетагильской епархии
16 августа семинар, посвященный теме трезвенности, посетили 18 человек из семи городов Свердловской области.
Семинар, посвященный трезвенному просвещению, прошел 16 августа в здании Управления Нижнетагильской епархии.
Обсудить вопросы участия церкви в просвещении прихожан собрались 18 трезвенников из семи городов Свердловской области, в том числе из Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
Участники определили задачи, стоящие перед православными трезвенниками, поделились опытом в организации работы групп взаимопомощи и методикой проведения передвижных просветительских выставок, часть одной из них продемонстрировали прямо на семинаре.
С заключительной речью выступил глава Отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей в Нижнетагильской епархии Георгий Дьячков, подчеркнувший важность подготовки к дню трезвости, который пройдет 11 сентября. Мероприятия, посвященные этому празднику, состоятся с 3 сентября и до конца месяца.