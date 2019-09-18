Нижний Тагил примет участие в акции «Всеобщий музыкальный диктант»
Сегодня, 12:07Свободное времяФото: Группа музыкального диктанта в соцсети
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В России 19 октября в третий раз пройдет мероприятие «Всеобщий музыкальный диктант», в этом году к нему присоединится Нижний Тагил, сообщается в официальной группе мероприятия в соцсети.
Сюжеты: Нижний Тагил
Всего акция охватит 54 города и состоится на 86 площадках. Принять участие сможет любой желающий. Организатором является Студенческий совет Российской академии музыки имени Гнесиных. Необходимо будет послушать музыкальный отрывок, исполненный опытным педагогом, а затем правильно записать нотам.
На Среднем Урале мероприятие пройдет на 32 площадках. В Нижнем Тагиле «Всеобщий музыкальный диктант» состоится в колледже искусств. Принять участие можно также на онлайн-площадке. Акция стартует в 12.00 по Москве.
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