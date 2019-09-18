Нижний Тагил примет участие в акции «Всеобщий музыкальный диктант»

Всего акция охватит 54 города и состоится на 86 площадках. Принять участие сможет любой желающий. Организатором является Студенческий совет Российской академии музыки имени Гнесиных. Необходимо будет послушать музыкальный отрывок, исполненный опытным педагогом, а затем правильно записать нотам.

На Среднем Урале мероприятие пройдет на 32 площадках. В Нижнем Тагиле «Всеобщий музыкальный диктант» состоится в колледже искусств. Принять участие можно также на онлайн-площадке. Акция стартует в 12.00 по Москве.