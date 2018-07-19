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Холодная вода будет отключена на Вагонке в Нижнем Тагиле 17 августа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Холодная вода будет отключена на Вагонке в Нижнем Тагиле 17 августа

Вчера, 01:10Свободное время
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