Холодная вода будет отключена на Вагонке в Нижнем Тагиле 17 августа

Холодное водоснабжение будет отключено в Дзержинском районе 17 августа в 06:00. Отключение связано с работами на Черноисточинском гидроузле. По оценкам специалистов, чтобы вода заполнила 24 километра сетей, соединяющих Вагонку и гидроузел, понадобится порядка восьми часов. Вода появится на Вагонке утром 20 августа.

По сообщению заместителя главы администрации города по социальной политике Валерия Сурова, на этот промежуток времени корректировке подвергнется работа медицинских и социальных учреждений. 17 августа не будут работать детские лагеря с дневным пребыванием детей, а для садиков, больниц и учреждений допобразования будет организован подвоз воды.